Dopo le gare del weekend, continua oggi il programma deglicon due partite: aprela sfida del Sant'Elia ditra i padroni di casa allenati da Rolandoe l'di Gian PieroLa vincente di questa partita affronterà nei quarti di finale ladi Massimiliano Allegri. Negli ultimi tre scontri diretti la squadra bergamasca è sempre andata ko, ma è pronta a ribaltare il trend negativo: sono otto i punti che separano i bergamaschi dai sardi in Serie A. Giocano a favore del Cagliari i precedenti: i sardi hanno vinto gli ultimi tre di fila e le ultime due affermazioni sono arrivate con il risultato di 1-0. L'Atalanta, al momento, ha il miglior attacco del campionato con 39 gol all'attivo. Il tecnico dei sardi non potrà contare sui lungodegenti Castro e Klavan oltre a Cerri. Discorso simile per il tecnico dell'Atalanta, che non avrà a disposizione i titolari Berisha, de Roon, Gosens (infortunati) e lo squalificato Masiello.Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin; Faragò, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti.Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, Pessina, Castagne; Papu Gomez; ličić, Zapata.