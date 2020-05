Il calcio italiano è pronto a ripartire e le prime squadre a scendere in campo saranno Juventus, Milan, Napoli e Inter. Si giocheranno prima di tutto la Coppa Italia disputando le gare per le semifinali di ritorno.



Le date inizialmente fissate erano sabato 13 e domenica 14 giugno. Ma a quanto pare è previsto un anticipo di un giorno per queste partite. Lo annuncia Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, tramite un tweet:



"Da fonti governative apprendo che è stata accettata la richiesta di Dal Pino di anticipare di un giorno le due semifinali di Coppa Italia, che quindi si giocheranno il 12 e 13 giugno. Napoli in campo il giorno di Sant’Antonio".