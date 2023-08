Via alla stagione. Va in scena allo stadio Razza di Vibo Valentia l'esordio stagionale di Catanzaro e Foggia, di fronte nel turno preliminare della Coppa Italia 2023/24. I calabresi, reduci dalla cavalcata trionfale in Serie C nella scorsa stagione, non giocano al Ceravolo, oggetto di lavori per l'adeguamento alla Serie B. I pugliesi, in ritiro da appena quattro giorni, sono reduci invece dalla sconfitta nella finale playoff, contro il Lecco.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Catanzaro (4-2-3-1): Fulignati; Situm, Brighenti, Krastev, Scognamillo; Verna, Ghion; Brignola, Vandeputte, Sounas; Curcio. Allenatore: Vincenzo Vivarini.



Foggia (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Papazov, Rizzo, Antonacci; Schenetti, Marino, Martini; Vitali, Beretta, Peralta. Allenatore: Mirko Cudini.