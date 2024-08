Coppa Italia, Cesena e Avellino ai trentaduesimi: i risultati e chi affronteranno

Vanno avanti i turni preliminari della Coppa Italia 2024/25, aperti ieri da Carrarese-Catania e Mantova-Torres, oggi era la volta di altre due sfide valide per l'accesso ai trentaduesimi di finale. In campo Cesena-Padova e Avellino-Juve Stabia.

IL TABELLONE DI COPPA ITALIA COMPLETO



AVANTI IL CESENA - Nella sfida tra Cesena e Padova, a spuntarla sono stati i romagnoli neopromossi in Serie B, che hanno portato a casa un 3-1 firmato da Augustus Kargbo, Christian Shpendi e Matteo Francesconi. Eliminato il Padova, mentre il Cesena affronterà il Verona ai trentaduesimi.



PASSA L'AVELLINO - Il match tra Avellino e Juve Stabia finisce anch'esso 3-1 in favore dei padroni di casa, trascinati dai gol di Paolo Frascatore e Alessio Tribuzzi (doppietta). L'Avellino strappa un pass per i trentaduesimi, dove sfiderà l'Udinese.