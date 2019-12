Cremonese-Empoli 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 35’ Claiton



Cremonese (3-5-2): Volpe; Caracciolo Claiton Bianchetti (46’ Migliore); Mogos, Renzetti, Arini, Castagnetti, Soddimo (67’ Valzania); Palombi, Ceravolo (84’ Ciofani). All. Baroni.



Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Nikolau, Pirrello; Frattesi (79’ Ricci), Bajrami, Laribi, Fantacci, Balkovec (62’ Bandinelli); Mancuso, Piscopo (70’ Merola). All. Muzzi.



Arbitro: Daniel Amabile



Ammoniti: 30’ Claiton (C), 90’ Pirrello (E), 90+2’ Castagnetti (C)