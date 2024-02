Coppa Italia, date e orari delle semifinali

Redazione CM

Il 2024 è partito con gli impegni in Serie A, ma presto ricominceranno anche gli impegni nelle coppe per le squadre ancora coinvolte. Nelle prossime settimane toccherà alle competizioni internazionali (Inter, Lazio e Napoli in Champions League; Atalanta, Milan e Roma in Europa League; Fiorentina in Conference League), ma ad aprile tornerà anche la Coppa Italia.



Mancano cinque partite alla conclusione del torneo, che vedrà certamente un nuovo campione considerando l'eliminazione dell'Inter detentrice del trofeo. Aprile sarà il mese deputato alle semifinali, che si disputano su gara d'andata e ritorno, a fine stagione la finale allo Stadio Olimpico di Roma.



SEMIFINALI: LE SQUADRE - Juventus e Lazio da una parte del tabellone, Fiorentina e Atalanta dall'altra: queste le quattro squadre impegnate nelle semifinali di Coppa Italia.



SEMIFINALI COPPA ITALIA: DATE E ORARI - Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia? La Lega Serie A ha reso note date e orari delle partite: apre le danze Juventus-Lazio martedì 2 aprile, il giorno seguente Fiorentina-Atalanta. Non cambierà l'ordine per le partite di ritorno, la prima sfida sarà quella tra biancocelesti e bianconeri.



IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI D'ANDATA



Data Giorno Orario Gara

02/04/2024 Martedì 21.00 JUVENTUS-LAZIO

03/04/2024 Mercoledì 21.00 FIORENTINA-ATALANTA



IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DI RITORNO



Data Giorno Orario Gara

23/04/2024 Martedì 21.00 LAZIO-JUVENTUS

24/04/2024 Mercoledì 21.00 ATALANTA-FIORENTINA



DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV - Le quattro partite saranno tutte trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Mediaset.