Sarà una competizione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti ad essere la prima in Europa, dopo l’unico esperimento francese, a salutare il ritorno del pubblico dopo il lockdown e le restrizioni imposte dall’emergenza da Covid-19. Con il ritorno sugli spalti dei tifosi la componente più vasta del calcio italiano lancia un messaggio importante di ottimismo a tutto il mondo dello sport, conferma ancora una volta la propria forza trainante e la propria vocazione pioneristica. Sabato 29 e domenica 30 agosto saranno i giorni in cui si potrà celebrare questo primo passo incoraggiante verso la normalizzazione con la disputa delle gare delle Coppe Regionali di Eccellenza e Promozione, quelle Provinciali di 1a e 2a Categoria del Comitato Provinciale Autonomo LND di Bolzano.



Il Comitato presieduto da Paul Georg Tappeiner ha recepito l’ordinanza contingibile e urgente n.37 firmata da Arno Kompatscher, Presidente della Provincia di Bolzano, con la quale è stata anticipata dal 1 settembre al 28 agosto l’entrata in vigore della disposizione statale di cui all’art.1, comma 1, lettera e) del DPCM dello scorso 7 agosto con l’adeguamento della norma che permette, in questo caso, la presenza di non più di 500 spettatori durante le manifestazioni sportive di minore entità che si disputano all’aperto. Il tutto potrà avvenire nei settori degli impianti nei quali sia possibile assicurare l’assegnazione dei posti con adeguati volumi e ricambi d’aria, ovviamente nel rispetto rigoroso delle misure di sicurezza e del protocollo sanitario della FIGC.