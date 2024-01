Coppa Italia, derby Lazio-Roma alle 18: il Parlamento chiude prima

FA

Il Parlamento è ricco di tifosi di calcio e questa non è una novità, ma il derby Lazio-Roma di Coppa Italia alle 18 ha portato a una cosa inusuale: i parlamentari hanno deciso di prendersi un permesso premio che fa sì che l'Aula venga chiusa con qualche ora d'anticipo.



A riportarlo è il sito di The Huffinghton Post, la chiusura anticipata del Parlamento fa slittare la discussione in Aula per il via libera all'invio di nuove armi all'Ucraina, per cui il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, era intervenuto in mattinata alla Camera e poi al Senato nel primo pomeriggio.



La decisione di chiudere prima arriva in occasione della conferenza dei capigruppo con decisione unanime su proposta, secondo le indiscrezioni, di Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter e fede condivisa con Massimiliano Romeo. Nessuno degli altri capigruppo ha simpatia per uno dei due club della Capitale uno juventino, Francesco Boccia, un napoletano, Peppe De Cristofaro, e poi un triestino, Massimiliano Romeo. Sopra ogni dubbio l'altoatesina Julia Unterbeger.



I sospetti del caso finiscono su Maurizio Gasparri, tifoso della Roma, che potrebbe aver trovato sponda in Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, stesso partito di Gasparri. In Parlamento, però, sono molti i politici che condividono con i due citati il tifo per i giallorossi o per i biancocelesti. Il quadro si completa con l'ufficialità che decreta il fine lavori alle 17.30, eliminando la discussione generale sulle armi all’Ucraina che avrebbe avuto una durata di circa un’ora e mezza.



La motivazione ufficiale addotta dai capigruppo non è stata la contemporaneità tra la partita e la discussione in Aula sull'Ucraina, ma il fatto che "tanto la discussione generale si era già tenuta alla Camera", si legge. Secondo le varie ricostruzioni della vicenda, infine, un tentativo di opposizione è arrivato solamente dal Movimento Cinque Stelle.