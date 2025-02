AFP via Getty Images

Coppa Italia, derby tra Milan e Inter in semifinale: chi gioca prima

15 minuti fa



La sfida tra Inter e Lazio ci ha regalato la terza semifinalista (insieme a Milan e Bologna) di questa edizione della Coppa Italia, in attesa di Juventus-Empoli: i nerazzurri si sono, infatti, imposti per 2-0 contro i biancocelesti e hanno strappato il pass per le semifinali della competizione.



La formazione allenata da Simone Inzaghi se la vedrà contro il Milan, in una doppia sfida (per le semifinali ci sarà sia l'andata che il ritorno). L'andata si giocherà il 2 aprile, mentre il ritorno, a campi invertiti, il 23 dello stesso mese.



I rossoneri giocheranno la prima gara in casa, mentre l'Inter la seconda (a San Siro in entrambi i casi, essendo una stracittadina). Questo per via del fatto che l'Inter è testa di serie del tabellone e ha diritto a giocare il ritorno "in casa".