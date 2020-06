Mancano due giorni e arriverà la sfida più importante, la finale. Juve e Napoli si giocheranno la Coppa Italia allo Stadio Olimpico in un clima mai visto prima, senza tifosi.



Il Napoli si prepara per portare a casa la sua sesta Coppa Italia. Gattuso, invece, non vuole perdere un'altra finale come accaduto due anni fa sulla panchina del Milan. Domani pomeriggio è prevista la rifinitura al San Paolo. Poi mercoledì mattina si partirà in direzione Roma.