La Juventus è la squadra favorita per la vittoria della Coppa Italia a 2,20, ma l’Inter è sempre vicina a 4,00 volte la posta. Deluso per come sta andando il campionato il Napoli potrebbe consolarsi in Coppa, e il titolo ai partenopei vale 5,50. Discorso simile per il Milan a 7,50. C’è poi la Lazio, in forma straordinaria e campione in carica: i biancocelesti non possono essere scartati a 8,00. La lotta per un posto in Champions e le sfide europee potrebbero distrarre Roma e Atalanta, entrambe a quota 15, secondo Agipronews.