La Juventus Women continua a vincere. Ma oggi non basta. Perché il 3-2 (peraltro rocambolesco, coi due gol decisivi segnati in pieno recupero) con cui le bianconere di coach Guarino hanno battuto la Roma non è bastato a ribaltare la vittoria delle giallorosse per 2-1 all'andata. In una stagione che sta vedendo la Juve navigare a gonfie vele verso lo scudetto vincendo tutte le partite (18 su 18, mancano 4 giornate a fine campionato) sfuma la possibilità di centrare l'accoppiata Serie A e Coppa nazionale. La Roma infatti si aggiudica la semifinale nel doppio confronto, e in finale affronterà il Milan, reduce dal successo nel derby con l'Inter nell'altra semifinale.