Getty Images

Grazie a un goal della centrocampista norvegese Godo all'esordio ufficiale in maglia bianconera,Allo Stadio La Marmora-Pozzo al 24’ arriva il goal del vantaggio per le padrone di casa: Bonansea crossa a centro area per il colpo di testa vincente di Godø.Al 75’ la Fiorentina sfiora il pareggio con Snerle, il cui destro rasoterra dal limite dell'area di rigore viene deviato sul palo da Peyraud-Magnin, che salva il risultato.SEMIFINALI DI RITORNOMercoledì 5 marzo, ore 18

31’ Pilgrim (R), 39’ e 64’ Giacinti (R)Giovedì 6 marzo, ore 1824’ Godø (J)FINALE17-18-19 maggio (data ancora da definire).