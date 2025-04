Coppa Italia femminile, la finale Juventus-Roma a Como il 17 maggio. Dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

(diretta Rai 2 e Sky e in streaming su RaiPlay e NOW),vincitrici delle ultime cinque edizioni: le bianconere, che in semifinale hanno eliminato la Fiorentina, vanno a caccia della quarta Coppa Italia dopo quelle del 2019 (a Parma), del 2022 (a Ferrara) e del 2023 (a Salerno), mentre la Roma detentrice del trofeo, e che in semifinale ha superato il Sassuolo, ha trionfato lo scorso anno a Cesena e, prima ancora, nel 2021 a Reggio Emilia.Frecciarossa sarà ancora il Title Partner della Coppa Italia Femminile, così come lo è stato della Supercoppa giocata lo scorso 6 gennaio a La Spezia. Il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), già Premium Partner delle Nazionali di calcio, continua a supportare le competizioni della Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC, confermando il proprio impegno nel mondo dello sport e nella valorizzazione di talenti, eccellenze e unicità.(la squadra di Canzi sarà la prima nominata, dopo il sorteggio effettuato nella sede della FIGC lo scorso 11 marzo)in finale: nel 2022, al 'Paolo Mazza', decisero i gol di Girelli e Gama, mentre nel 2023 all'Arechi è stata determinante la rete di Bonansea.A ospitare la finale sarà quindi Como, città che negli ultimi anni ha consolidato la sua tradizione a livello femminile, vista la presenza di due differenti e importanti club sul territorio, il Como 1907 militante nel campionato lombardo di Eccellenza e il Como Women di Serie A. Progetti, entrambi, molto ambiziosi e che testimoniano l'enorme attenzione di entrambi i club allo sviluppo delle rispettive attività.