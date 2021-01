Quarti di finale di andata di Coppa Italia femminile, in quel di Monteboro l'Empoli ospita la Juventus Women, dominatrice indiscussa del calcio italiano. Nella prima ora abbondante di gioco il match si mette su binari favorevoli alla formazione toscana, con una tripletta su punizione di Glionna, in prestito all'Empoli proprio dalla Juve, inframezzata da un super gol di Boattin. A metà secondo tempo Zamanian accorcia sul 3-2 ma Dompig in contropiede sembra mettere la parola fine all'incontro.



A quel punto, però, accade l'incredibile: nell'ultimo quarto d'ora la squadra di coach Guarino la ribalta da 4-2 a 4-5! Staskova e Girelli da azioni di corner la pareggiano in un lampo, e a 5' dal termine è Cecilia Salvai a trovare l'incornata vincente su una punizione scodellata da Cernoia.



La Juve fa suo questo pirotecnico primo atto. Per un'ironia del calendario, sabato prossimo ci sarà un rematch in campionato (Empoli-Juve esattamente come oggi, stesso campo) mentre la settimana successiva ci sarà il ritorno di questi quarti di Coppa Italia a Vinovo.