Non c'è proprio storia in Italia, alla fine nel calcio femminile vince sempre la Juventus. Dopo aver portato a casa il campionato e la Supercoppa Italiana, le bianconere di Montemurro sollevano anche la Coppa Italia dopo una gara difficile contro la Roma, passata in vantaggio con un rigore di Andressa Alves. Il risultato tiene fino a 10' dalla fine, quando Di Guglielmo si fa espellere e Girelli pareggia anche lei dal dischetto. Il gol della vittoria porta la firma di Sara Gama, il capitano della Juve pigliatutto.