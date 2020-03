Juventus, Inter, Napoli e Milan sono quindi pronte a scendere in campo per conquistare un posto in finale di Coppa Italia. Domani i bianconeri di Sarri partiranno nettamente favoriti contro il Milan dopo l’1-1 di San Siro. Su Agipronews, si legge in una nota, il successo della Juventus vale 1,55, mentre il colpo dei rossoneri, che cercano anche una strada alternativa per l’Europa League, vale 5,75. A 4,25 il pareggio. Tra i risultati esatti, l’1-1 che porterebbe ai tempi supplementari vale 7,75. Giovedì invece il Napoli ospita l’Inter con l’obiettivo di difendere l’1-0 ottenuto a San Siro. Sarà comunque un match equilibrato con Gattuso e i suoi leggermente favoriti a 2,55 e la squadra di Conte che torna in campo dopo una sosta forzata e che per passare il turno deve vincere: «2» a 2,70. Sulla speciale lavagna dedicata a chi conquisterà la finale i bianconeri sembrano avere la strada in discesa a 1,22 e il Napoli potrebbe essere l’avversaria dei bianconeri vista la quota di 1,35. A rischio eliminazione le milanesi: l’Inter si gioca in finale a 3,10, mentre il Milan è proposto a 4,00, secondo Agipronews.