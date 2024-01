Coppa Italia, Fiorentina-Bologna: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Redazione CM

Fiorentina-Bologna è il primo quarto di finale di questa Coppa Italia 2023/24. Scontro diretto in gara secca fra i viola di Vincenzo Italiano, che hanno eliminato il Parma agli ottavi, ma soltanto ai calci di rigore e dopo aver rimontato uno svantaggio di 2-0 maturato nel primo tempo, e i rossoblu di Thiago Motta che invece hanno eliminato l'Inter compiendo l'impresa ai tempi supplementari dopo essere stati a lungo sotto 1-0 nei primi 90 minuti. Sarà Riccardo Trevisani a commentare Fiorentina-Bologna su Canale 5. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà Simone Tiribocchi.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Bologna, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia con calcio d'inizio alle 21 di martedì 9 gennaio sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5, mentre sarà visibile in streaming tramite le app di Mediaset Play e Sportmediaset.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.