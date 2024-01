Coppa Italia, Fiorentina-Bologna, le fomrazioni ufficiali: Barak con Nzola, Biraghi alto. Dal 1' Orsolini

Si alza il sipario sui quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Fiorentina-Bologna, in scena alle 21 allo stadio Artemio Franchi, è la prima di quattro sfide: scontro diretto in gara secca fra i viola di Vincenzo Italiano, che hanno eliminato il Parma agli ottavi, ma soltanto ai calci di rigore e dopo aver rimontato uno svantaggio di 2-0 maturato nel primo tempo, e i rossoblù di Thiago Motta che invece hanno eliminato l'Inter compiendo l'impresa ai tempi supplementari dopo essere stati a lungo sotto 1-0 nei primi 90 minuti, Chi vince trova in semifinale la vincente del match di domani tra Milan e Atalanta.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



FIORENTINA (4-2-3-1): Terraccisno; Kayode, Milenkovic, Martinez, Ranieri; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Biraghi; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta