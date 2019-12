L'imperativo è vincere: la Fiorentina di Vincenzo Montella affronta stasera alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze il Cittadella, nella sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Partita fondamentale per il tecnico napoletano, che in caso di risultato negativo perderebbe molto probabilmente la panchina, e per la squadra viola in generale, reduce da un solo punto raccolto nelle ultime quattro partite di campionato, con tre sconfitte consecutive. Saranno assenti tre elementi imprescindibili come Pezzella, Chiesa e Ribery, cui si aggiunge anche Boateng): di fronte la formazione padovana, seconda in classifica in Serie B (in coabitazione con Crotone, Pordenone e Perugia), chi vince affronterà l'Atalanta. Nei turni precedenti la Fiorentina ha eliminato il Monza, il Cittadella ha fatto fuori Padova e Carpi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Benassi; Sottil, Ghezzal, Vlahovic.



Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Mora, Perticone, Camigliano, Ventola; Bussaglia, Iori, Proia; Luppi; Panico, Celar..