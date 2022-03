La Fiorentina ospita mercoledì sera allo stadio “Franchi” i rivali della Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia. I viola vogliono tornare ad alzare un trofeo dopo ventuno stagioni – l’ultimo fu proprio in questa competizione nel 2001 – e per arrivare alla finalissima devono eliminare la quotata formazione di Massimiliano Allegri. Per i betting analyst sarà difficile sconfiggere sul terreno amico gli uomini di Italiano, con la doppia «1X» proposta a 1,50 contro il 2,45 della vittoria ospite. I bookie prevedono inoltre una partita bloccata, come successo già nel precedente in campionato, con l’Under 2,5, a 1,80, è favorito nei confronti dell’Over 2.5 offerto a 1,92. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position c’è l’1-1 a 6,10, si gioca a 9,50 un successo interno di misura per 1-0 mentre sale a 9,80 il colpo esterno per 1-2. Inevitabile che gli occhi di tutti i tifosi siano rivolta su Dusan Vlahovic, grande ex dell’incontro. La rete del serbo alla sua prima contro la sua vecchia squadra vale 2,25 volte la posta contro il 3,75 del suo erede Arthur Cabral, reduce dal primo sigillo italiano nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.