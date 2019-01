Gare equilibratissime negli ottavi di finale di Coppa Italia. A cominciare da Fiorentina – Roma, con i toscani in grande spolvero in questo inizio 2019 grazie soprattutto al nuovo innesto Luis Muriel, autore di 3 reti in altrettante presenze al suo ritorno in Italia. La Fiorentina, però, è stata eliminata in cinque delle ultime otto partecipazioni ai quarti di finale di Coppa Italia, due volte proprio dalla Roma. Un copione che dovrebbe ripetersi anche stavolta, almeno secondo le previsioni dei bookmaker di Sisal Matchpoint che - come si legge in una nota - però prevedono una gara molto equilibrata con i giallorossi a 2,59 e la squadra di Pioli a 2,61. Il pareggio vale 3,55. Indecisi anche gli scommettitori, il 35% ha scelto la Fiorentina, il 37% la Roma. La difesa giallorossa, che nelle ultime 2 di campionato ha incassato ben 5 reti, dovrà stare particolarmente attenta proprio al neo viola Muriel, che ai capitolini ha segnato 6 gol quando vestiva le maglie di Lecce, Udinese e Sampdoria: il suo gol è offerto a 2,90. Attenzione anche a Chiesa, autore di una doppietta negli ottavi con il Torino e anche nell’ultima di campionato con il Chievo: il suo sigillo vale 3,25. La nota positiva per la Roma è il ritorno al gol di Dzeko, che domenica ne ha segnati due all’Atalanta. Potrebbe essere proprio il bosniaco a sbloccare il match, è dato a 7,50 come primo marcatore. Grande equilibrio anche per il passaggio turno: a 1,85 la semifinale giallorossa, a 1,90 quella viola.