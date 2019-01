Sfida equilibratissima al Franchi tra Fiorentina e Roma, nel quarto di finale della Coppa Italia in calendario oggi pomeriggio. Viola e giallorossi sono separati da quattro punti in classifica e in più, nelle sfide giocate a Firenze in coppa il bilancio è alla pari, una vittoria per parte al 90'. Gli analisti Microgame disegnano un pronostico bilanciatissimo per la gara: leggerissimo il vantaggio della squadra di Di Francesco, data a a 2,55, a 3,50 si gioca il pareggio, a 2,65 l'affermazione dei padroni di casa. Nelle due sfide di coppa del Franchi, però, è sempre passata la Roma: nel 2013 dopo i tempi supplementari, nel 2005 (dopo l'1-0 viola) ai calci di rigore. I giallorossi avanti dopo l'extra time sono un'opzione a 10 volte la scommessa, mentre il passaggio dei viola dopo 120' è dato a 11,00. Se si andasse ai rigori, invece, per entrambe la quota qualificazione salirebbe a 13,00. Buona la media d'attacco di entrambe in campionato: 40 reti segnate dalla Roma, 32 dalla Fiorentina, una partita da Over, con almeno tre reti complessive, viaggia a 1,70.