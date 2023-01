Vincenzo Italiano e la Fiorentina entrano in scena in Coppa Italia con il sogno di migliorare la semifinale persa la scorsa stagione contro la Juventus e centrare la qualificazione all’atto finale della manifestazione. Per arrivare fino alla gara conclusiva bisogna però prima eliminare negli ottavi di finale la Sampdoria di Dejan Stankovic, già battuta in campionato per 2-0 nella gara del “Ferraris”. Anche gli esperti vedono avanti il bis viola offerto a 1,50 contro il 6,50 del colpo doriano. Nel mezzo il pari fissato a 4,25. Molto più equilibrio in quota invece tra Under 2.5, favorito a 1,80 sull’Over 2.5 visto a 1,90. Per quanto riguarda i protagonisti del match si gioca a 3 volte la posta il gol di Nico Gonzalez, match winner nell’ultimo match di campionato contro il Sassuolo, mentre sale a 4,75 il primo gol tra i professionisti di Daniele Montevago. Occhio anche all’assegnazione di un penalty entro i 90 minuti, dopo i quattro fischiati nell’ultimo turno di campionato delle due formazioni: un nuovo viaggio dal dischetto si gioca a 2,60.