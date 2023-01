Fiorentina-Sampdoria (calcio d'inizio alle ore 18 in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity) è una gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia.

Senza gli indisponibli Cabral, Sottil, Mandragora e Saponara, Italiano fa rifiatare Milenkovic, Biraghi e Bonaventura, almeno inizialmente in panchina. In porta, al posto di Terracciano, il giovane Cerofolini è in vantaggio su Gollini. Igor, Dodo e Amrabat partono in vantaggio nei ballottaggi con Ranieri, Venuti e Castrovilli.

Dall'altra parte Stankovic non può contare sui vari Conti, Pussetto, Quagliarella e Gabbiadini. Murru e Djuricic sono favoriti su Zanoli e Verre.

Chi passa il turno ai quarti troverà il Torino, che ieri sera ha eliminato il Milan.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodo, Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Bianco; Ikoné, Barak, Kouamé; Jovic. (A disp. Gollini, Martinelli, Kayode, Venuti, Ranieri, Milenkovic, Biraghi, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Distefano, Gonzalez). All. Italiano.



SAMPDORIA (3-4-1-2): Contini; Murillo, Colley, Murru; Leris, Yepes, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Montevago. (A disp. Audero, Ravaglia, Amione, Malagrida, Nuytinck, Vieira, Zanoli, Verre, Paoletti, Sabiri, Winks). All. Stankovic.



Arbitro: Paterna, assistenti Ranghetti e Raspolini, Irrati quarto uomo, Di Martino e Mazzoleni al Var.