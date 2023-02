Fiorentina e Torino si giocano un posto in semifinale. Calcio d’inizio alle ore 18 al Franchi, dove il 21 gennaio scorso, in Serie A, i granata sono passati grazie a Miranchuk. La squadra di Juric ha eliminato il Milan, quella di Italiano la Samp. La vincente incontrerà una tra Roma e Cremonese, che si sfideranno stasera.



Fiorentina e Torino si affrontano in Coppa Italia per la terza volta nel 21° secolo: nei due precedenti ha sempre passato il turno la squadra in trasferta (0-1 Torino nel dicembre 2008 agli ottavi; 0-2 Fiorentina nel gennaio 2019 agli ottavi). Fiorentina e Torino si sono sfidate ai quarti di finale di Coppa Italia in una sola occasione, nella stagione 1981/82 quando a passare il turno furono i granata (0-0 in casa, 1-1 in trasferta). La Fiorentina potrebbe qualificarsi alla semifinale di Coppa Italia per la seconda stagione consecutiva, come non gli accade dal biennio 2013/14-2014/15. Il Torino non si qualifica alla semifinale di Coppa Italia dal 1993/94: in quell’edizione, dopo aver superato il Piacenza ai quarti di finale, venne eliminato dall’Ancona (0-1 tra andata e ritorno).