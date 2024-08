Coppa Italia, Genoa-Reggiana: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Redazione Calciomercato

(venerdì 9 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per i trentaduesimi di finale in. Si gioca in gara secca: in caso di parità si va ai calci di rigore, chi passa trova la vincente di Como-Sampdoria.Partita: Genoa-Reggiana.Data: venerdì 9 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Canale 20.Streaming: Sportmediaset.- Mediaset ha acquisito i diritti tv della Coppa Italia: trasmetterà la partita Genoa-Reggiana in diretta tv sul Canale 20 e in streaming sul sito Sportmediaset.

(3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Junior Messias, Martin; Vitinha, Retegui. All. Gilardino.(4-4-2): Motta; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Cavallini; Vergara, Sersanti, Cigarini, Okwonkwo; Pettinari, Gondo. All. Viali.