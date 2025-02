Coppa Italia, gli arbitri di Inter-Lazio e Juventus-Empoli

Getty Images

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per i due match che chiudono il programma dei quarti della competizione.Fabbri della sezione di Ravenna è l'arbitro designato per Inter-Lazio, dalla sfida di San Siro emergerà la sfidante delin semifinale. Ad assisterlo al VAR ci sarà la coppiaFourneau della sezione di Roma è invece il nome scelto per Juventus-Empoli, conin Sala VAR: la vincente affronterà ilin semifinale.

Martedì 25/02 h. 21.00: Fabbri: Imperiale - Capaldo: Pezzuto: Chiffi: AurelianoMercoledì 26/02 h. 21.00: Fourneau: Berti - Di Iorio: Feliciani: Meraviglia: Mazzoleni