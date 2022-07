Entra nel vivo la Coppa Italia 2022/23. Si sono chiusi infatti i turni preliminari con tre gare in cui erano coinvolte squadre di Serie B e C. Sono state le prime a prevalere sulle seconde. Il Modena ha battuto 3-1 il Catanzaro grazie a Silvestri, Diaw e Magnino. Per i giallorossi è andato a segno Trentardini. Il Bari ha strapazzato 3-0 il Padova: in gol l’ex Inter Botta e Cheddira (doppietta). Vince anche il Palermo contro la Reggiana. La gara si è chiusa sul 3-2 grazie alla tripletta di Brunori. Per gli ospiti in gol Rosafio e D’Angelo.



I risultati:



Modena-Catanzaro 3-1

Bari-Padova 3-0

Palermo-Reggiana 3-2