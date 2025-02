Getty Images

"Possiamo fare la storia". Ilespugna il Gewiss Stadium di Bergamo nei quarti di finale dielimina l'Atalanta e torna in semifinale a distanza di 26 anni. La squadra di Italiano attende ora la vincitrice di Juventus-Empoli per continuare la marcia e andare a caccia del suo terzo trofeo della sua storia, dopo quelli vinti nel 1970 e nel 1974: la vittoria della competizione è in lavagna a 6 su, in netto calo rispetto a 21, quota che precedeva la disputa degli ottavi di finale.Non solo Coppa Italia. Il Bologna vuole proseguire il suo ottimo momento di forma anche in campionato (non perde da cinque turni), dove insegue una storica seconda qualificazione consecutiva in Champions League, distante 5 punti: vale 8 il 'bis' degli emiliani.