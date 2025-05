Coppa Italia, il Bologna perde Erlic per infortunio: l'esito degli esami e i tempi di recupero

. Gli esami strumentali svolti nelle scorse ore hanno evidenziato una, con, come annunciato dallo stesso club emiliano attraverso una nota ufficiale.Il difensore croato era stato costretto a uscire nel primo tempo della sfida di campionato di venerdì scorso, proprio contro il Milan a San Siro, a causa di un risentimento al polpaccio destro. Una perdita pesante per Vincenzo Italiano, che dovrà rinunciare a una pedina importante della sua retroguardia nel momento clou della stagione.Intanto, la squadra prosegue la marcia di avvicinamento al grande appuntamento dell’Olimpico. Questa mattina i rossoblù hanno sostenuto una seduta tecnico-tattica a Casteldebole, focalizzandosi sugli ultimi dettagli in vista della sfida di mercoledì. Nel pomeriggio è prevista la partenza per Roma. Tutti gli altri giocatori della rosa saranno regolarmente a disposizione e convocati per la finale.