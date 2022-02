Ecco le decisioni del Giudice Sportivo relative ai quarti di finale di Coppa Italia: niente semifinali per Tonali e Martinez Quarta, multate le eliminate Lazio e Atalanta.



SOCIETA'



Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi

sostenitori, al 29° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul

terreno di giuoco.



Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità

oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro

minuti l'inizio della gara.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina): doppia ammonizione per

comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

TONALI Sandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).