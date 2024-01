Coppa Italia: il Milan cerca la rivincita sull’Atalanta, in quota Jovic vuole un’altra notte da protagonista

Milan e Atalanta si ritrovano nei quarti di Coppa Italia ventiquattro anni dopo l’ultima volta e i bookmaker puntano su Pioli e i suoi uomini. La vittoria del Milan si gioca tra 2,12 e 2,14 mentre il segno «2» oscilla tra 3,25 e 3,40. Nel mezzo il pareggio, che paga 3,50 volte la posta. Quote più agevoli per i rossoneri in vista del passaggio del turno: 1,58 contro il 2,33 bergamasco. Negli ultimi dieci scontri diretti c’è equilibrio tra le partite con un tabellino finale sopra i tre gol e quelle con un risultato inferiore: cinque contro cinque. Per questa gara gli esperti non si sbilanciano e vedono l’Over 2.5, a 1,85, leggermente favorito sull’Under 2.5, a 1,90. La squadra di Gasperini è l’ultima ad avere battuto il Milan in questa stagione, un mese fa in Serie A con un pirotecnico 3-2 deciso da un sontuoso tacco di Luis Muriel. Il colombiano, complice anche l’assenza di Lookman per gli impegni con la nazionale, sarà l’uomo in più per l’Atalanta: anche se non partirà titolare, Luis saprà farsi trovare pronto e cercherà il decimo centro in carriera nella competizione, in quota a 3,60. Dall’altro lato del campo il bomber di coppa è Luka Jovic, decisivo con una doppietta nell’ottavo contro il Cagliari e pronto a tornare titolare: un gol del serbo si gioca a 3,40.