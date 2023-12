I Campioni d’Italia del Napoli iniziano la loro avventura in Coppa Italia ospitando, negli ottavi della competizione, il Frosinone. I ragazzi di Mazzarri, che la manifestazione nazionale l’ha vinta proprio con gli azzurri nel 2012, partono favoriti, per gli esperti, a 1,40 contro il 6,75 dei gialloazzurri mentre il pareggio si gioca a 5,00. Forbice ancora più ampia per il passaggio turno offerto a 1,20 per i padroni di casa mentre si sale a 4,25 per il Frosinone. Napoli che deve inoltre scacciare un tabù visto che, nelle ultime due stagioni, è sempre stato eliminato agli ottavi. L’ipotesi supplementari è data a 5,00 mentre si sale fino a 10,50 per una soluzione ai calci di rigore. Le due squadre si sono sfidate, in Coppa Italia, anche nel primo turno del 2006 quando gli azzurri si imposero per 3-1: lo stesso risultato esatto, domani sera, si gioca a 10,50 per il Napoli mentre pagherebbe 55 volte la posta per il Frosinone. Attenzione poi al Ribaltone, come accaduto quest’anno in campionato, in quota a 6,25. A proposito di campionato, sogna una nottata simile Victor Osimhen, tornato al gol domenica contro il Cagliari, che proprio ai ragazzi di Di Francesco ha rifilato una doppietta alla prima giornata: il bomber nigeriano che si ripete è dato a 3,90. Potrebbe tornare al gol anche il Cholito Simeone, a 2,25, mentre la rete di Matteo Politano si gioca a 3,00. Gli ospiti si affidano, neanche a dirlo, al gioiellino Matias Soulé, già 6 reti in stagione: la prima marcatura in Coppa Italia è offerta a 4,50 mentre si sale fino a 5,00 per il secondo gol consecutivo stagionale di Kaio Jorge.