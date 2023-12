Inizia domani il cammino della Fiorentina in Coppa Italia, trofeo sfuggito ai viola lo scorso anno solo nell'ultimo atto contro l'Inter. Sarà il Parma, capolista della Serie B, l'avversario negli ottavi di finale. Gli esperti vedono favorita la squadra di Italiano tra 1,47 e 1,48, mentre il colpo degli emiliani si gioca tra 6,40 e 6,55; il pareggio, verificatosi negli ultimi due precedenti al Franchi, è fissato a 4,30. Occhio anche all'opzione rigori che vale 7,20 volte la posta. Nei primi due turni della competizione, il Parma ha superato 3-0 il Bari e 4-2 il Lecce: sul piano dei gol, dunque, i bookie vedono avanti l'opzione Over (1,68) rispetto all'Under (2,07). Tra i marcatori spunta Nicol Gonzalez a 2,23, seguito dai due centravanti Mbala Nzona e Lucas Beltran, proposti rispettivamente a 2,60 e 2,65. Per gli ospiti fari puntati su Dennis Man, che ha già segnato otto gol nel 2023/24: la firma dell'attaccante rumeno è offerta a 4,50.