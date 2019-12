Questo pomeriggio alle ore 15 in Lega Calcio è stato sorteggiato il tabellone di Coppa Italia: da tempo definiti gli accoppiamenti, è stato deciso chi giocherà in casa e chi in trasferta negli ottavi di finale.



OTTAVI DI FINALE (gara unica, 15-22 gennaio 2020):

PARTE ALTA

Napoli-Perugia al San Paolo di Napoli

Lazio-Cremonese all'Olimpico di Roma



Fiorentina-Atalanta al Franchi di Firenze

Inter-Cagliari al Meazza di Milano



PARTE BASSA

Milan-Spal a San Siro

Torino-Genoa all'Olimpico Grande Torino



Parma-Roma al Tardini di Parma

Juve-Udinese all'Allianz Stadium