La Roma vince col Genoa e si qualifica ai quarti di Coppa Italia dove affronterà una tra Napoli e Cremonese. Ecco il tabellone completo della competizione:



Ottavi di finale: 10/11/12 e 17/18/19 gennaio



Inter-Parma: 2-1 dts

Milan-Torino: 0-1 dts

Fiorentina-Sampdoria 1-0

Roma-Genoa 1-0

Napoli-Cremonese il 17 gennaio 2023 ore 21

Atalanta-Spezia il 19 gennaio 2023 ore 15

Lazio-Bologna il 19 gennaio 2023 ore 18

Juventus-Monza il 19 gennaio 2023 ore 21



Quarti di finale: 31 gennaio e 1/2 febbraio 2023



31 gennaio 2023 Inter vs vincente Atalanta-Spezia

01 febbraio 2023 vincente Napoli-Cremonese vs Roma

01 febbraio 2023 Fiorentina-Torino

02 febbraio 2023: vincente Juventus-Monza vs vincente Lazio-Bologna



Semifinali: andata 4/5 aprile, ritorno 25-/26 aprile



Finale: 24 maggio a Roma