Coppa Italia, il tabellone dell'edizione 2025/26: si parte ad agosto, questi i match in programma

Il primo torneo a tornare sarà, come sempre, la Coppa Italia. Già nel prossimo agosto scenderanno in campo le squadre qualificate ai turni preliminari.

Milan-BariComo-SudtirolTorino-ModenaUdinese-CarrareseGenoa-Entella/da determinareVerona-Padova/da determinareCagliari-Avellino/da determinareParma-da determinare/RiminiLecce-Juve StabiaSassuolo-CatanzaroPisa-CesenaSpezia/Cremonese-PalermoEmpoli-ReggianaVenezia-MantovaMonza-Brescia/FrosinoneSpezia/Cremonese-Frosinone/Salernitana/SampdoriaLe squadre che passeranno il turno si qualificheranno dunque agli ottavi dove affronteranno i club già direttamente qualificati dalla Scorsa Serie A ossia Napoli, Inter, Atalanta, Roma, Juventus, Bologna, Lazio e Fiorentina che giocheranno in casa la loro prima partita nella competizione.