e che proprio per questo nega favole e sogni che dovrebbero invece popolarlo, come in Francia e in Inghilterra, ma non solo lì. Un torneo pensato e più volte aggiustato solo (il secondo posto varia da un rilevamento all’altro, ma sulle prime 3 posizioni non c’è dubbio). Scopo non dichiarabile ma evidente: assicurarsi davanti alle tv, la platea potenzialmente più ampia, per diritti che vengono venduti in chiaro, Obiettivo centrato 7 volte negli ultimi 8 anni.Mondiale a parte, ma si gioca una volta ogni 4 anni, la Coppa Italia (dalla scorsa stagione e per 3 anni in onda sulle reti Mediaset)(ma addirittura 7 punti percentuali di share in meno, 39 a 46, quasi una tv su 2 sintonizzata sul calcio).Là dove altre federazioni, iscrivono alla Coppa nazionale tutto il movimento, cercando di favorire le squadre più deboli, noi invece tuteliamo per regolamento quelle più forti. Che per diritto giocano in casa, e se non vincono al 90’ hanno anche i supplementari, prima dei rigori, per cercare di sbloccare il risultato e guadagnarsi la partita successiva.La Lega è contenta del suo format, proprio perché centra l’obiettivo: più spettatori significano diritti venduti meglio.In Inghilterra il campo di sorteggia, da noi si gioca in quello della squadra più forte: Milan-Torino di domani sera, giusto per fare un esempio, non sarebbe la stessa cosa di un eventuale Torino-Milan, e in campionato si è già visto. Se in Inghilterra pareggiano al 90’, la partita si ripete. Da noi si va avanti, e chi è più forte ha più tempo per vincere.da noi si gioca durante la settimana e rigorosamente negli orari migliori per la tv. In questi giorni non fa freddo, non come dovrebbe essere a gennaio, ed è una gran fortuna, perché magari qualche migliaio di spettatori in più sarà sulle varie tribune e qualche giocatore in meno si farà male in campo.È finita da tempo l’era in cui era solo una “coppetta”, snobbata e vista solo come un impiccio. Per non dire della SuperCoppa, che quando vincevamo in Europa, era solo un impegno in più (con che coraggio lo "opponevi" a chi aveva vinto la Champions o anche solo la Coppa Uefa?) e adesso c’è chi lo chiama obiettivo e lo conta come tale, senza pesarlo.se stasera gli chiedessero conto della classifica attuale in campionato, Inzaghi direbbe per l’ennesima volta «lo scorso anno abbiamo vinto due trofei».A guardare le formazioni che scenderanno in campo, non solo le grandi, ma proprio tutte, c’è largo spazio alle riserve, ma questa è necessità, non segnale che non conti.(per arrivare fino a 7, come nella finale Mondiale): organici più ampi e alternative mediamente migliori, ché poi, più ci si avvicina alla finale, più saranno i titolari in gioco dall’inizio.@GianniVisnadi