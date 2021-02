Domani sera Napoli e Atalanta si sfidano per la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Allo stadio Diego Armando Maradona, si legge in una nota, la squadra di Gattuso gioca con l'obiettivo di conquistare la seconda finale di coppa consecutiva, ma visto il valore delle squadre in campo il match sarà senza dubbio molto equilibrato. Sulla lavagna scommesse gli azzurri sono avanti nel pronostico ma quota 2,38, mentre per il successo dell'Atalanta il valore si alza fino a 2,85. L'ipotesi del pareggio è la meno probabile a 3,50. Gattuso e Gasperini non snobberanno l'evento e sono pronti a non risparmiare i titolari. Mercoledi 03 febbraio alle 20:45 andrà quindi in scena la sfida tra il secondo e il quarto attacco del campionato: tra due potenza di fuoco di primo livello potrebbe andare in scena un match da «Goal» e da «Over 2,5», che sono proposti rispettivamente a quota 1,61 e 1,52.