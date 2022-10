Dopo le vittorie in casa di Genoa e Torino rispettivamente contro Spal e Cittadella, oggi si disputano altre tre gare valevoli per i sedicesimi di finale in Coppa Italia. Si (ri)parte alle ore 15, quando lo Spezia riceve il Brescia, che sogna di passare il turno per sfidare l'Atalanta.

Alle 18 c'è uno scontro fra due squadre di Serie B, Parma e Bari: chi si qualifica trova l'Inter. Poi in serata alle 21 il Monza fa visita all'Udinese: in palio ci sono gli ottavi contro la Juventus.

Domani si chiude con Cremonese-Modena (ore 15), Sampdoria-Ascoli (ore 18) e Bologna-Cagliari (ore 21).



PROBABILI FORMAZIONI:



Spezia-Brescia (ore 15 in diretta su Italia 1)

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Holm, Hristov, Caldara, Ferrer; Agudelo, Ekdal, Ellertson; Maldini, Strelec, Gyasi. All. Gotti.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Adorni, Cistana, Huard; Bisoli, Van de Looi, Ndoj; Olzer; Moreo, Niemeijer. All. Clotet.

Arbitro: La Penna.



Parma-Bari (ore 18 in diretta su Italia 1)

PARMA (4-4-2): Corvi; Coulibaly, Balogh, Circati, Zagaritis; Hainaut, Sohm, Juric, Ansaldi; Bonny, Benedyczak. All. Pecchia.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Zuzek, Gigliotti, Mazzotta; Mallamo, Benedetti; D'Errico; Botta; Scheidler, Salcedo. All. Mignani.

Arbitro: Serra.



Udinese-Monza (ore 21 in diretta su Italia 1)

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Bijol, Nuytinck; Ehizibue, Samardzic, Jajalo, Arslan, Ebosse; Success, Nestorovski. All. Sottil.

MONZA (3-4-2-1): Cragno; Antov, Paletta, Carboni; Donati, Bondo, Ranocchia, D'Alessandro; Colpani, Machin; Valoti. All. Palladino.

Arbitro: Dionisi.