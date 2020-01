È un'Inter carica di entusiasmo quella che affronta la Fiorentina nell'ultimo quarto di finale della Coppa Italia. Un entusiasmo derivato più dalle notizie di mercato, l'arrivo di Eriksen ha infiammato la piazza nerazzurra, che non dalle ultime prestazioni in campionato. Antonio Conte vuole invertire la rotta e i betting analyst credono nell'ex ct della Nazionale: la vittoria dell'Inter, infatti, è data a 1,50 mentre il blitz esterno della Fiorentina è quotato a 6,75.I nerazzurri puntano anche su San Siro e sulla cabala: infatti quando le due formazioni si sono incontrate nei quarti di finale del torneo nazionale, a passare il turno è stata sempre la squadra di casa. Gli analisti ritengono però possa essere una partita molto tirata e incerta: il risultato esatto più probabile appare l'1-0 in favore dei padroni di casa che pagherebbe sette volte la posta mentre una vittoria della Fiorentina, con lo stesso punteggio, varrebbe più del doppio: è infatti quotata a 15,00.