Toccherà a Inter e Atalanta aprire martedì sera il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. A "San Siro" l'Inter, campione in carica, ospita l'Atalanta ancora senza sconfitte nel 2023, ma sempre battuta dai milanesi negli ultimi quattro precedenti nella competizione. Uomini di Inzaghi ancora favoriti per gli esperti di William Hill, a 1,90, contro il 3,80 del segno «2» assente dal 2014. Nel mezzo, a 3,60, il pari che porterebbe le formazioni ai supplementari. Occhi puntati sui due bomber di Inzaghi e Gasperini, Lautaro Martinez e Ademola Lookman, a segno in campionato e nello scorso turno di coppa: un altro centro del sudamericano si gioca a 2,50 mentre sale a 3,20 la rete del nigeriano della Dea. Obiettivo semifinale alla portata invece per la Roma, vista vincente a 1,40 contro l'8 della Cremonese, ultima della classe in Serie A ma capace di eliminare il Napoli capolista negli ottavi di finale. Fissato invece a 4,50 il pareggio. Mourinho punta sulla difesa, capace di non subire reti nelle ultime sfide dell'Olimpico e anche nel precedente di agosto contro i grigiorossi: favorito il No Goal, a 1,72, sul Goal proposto a 2. Vuole ripartire la Juventus dopo la pesante debacle subita in casa con il Monza. Allo Stadium arriva la Lazio dell'ex Sarri battuta 3-0 nell'ultima sfida del 2022. Avanti in quota un bis bianconero a 2,10, sale a 3,40 il pareggio mentre il colpo biancoceleste vale 3,50 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto il 2-0, come nell'ultimo precedente in Coppa Italia tra le due squadre risalente alla finale del 2017, si gioca a 8,50 mentre l'1-2 dell'ultima vittoria laziale – sempre nello stesso anno - è visto a 12. La Fiorentina di Vincenzo Italiana punta alla seconda qualificazione consecutiva nelle Top 4 della Coppa Italia. Viola avanti nel testa a testa, a 1,50 contro il 2,50 della qualificazione granata. Gli uomini di Juric cercano il bis al "Franchi" dopo la vittoria dello scorso 21 gennaio, con il segno «2» offerto a 3,70 contro il 2,05 della vittoria dei padroni di casa. A 3,30 invece il pari. Per il successo finale, avanti la "Decima" della Roma, che può sfruttare una parte di tabellone orfana di Napoli e Milan. Il trionfo dei giallorossi si gioca a 3,50, seguito dal 4 della Juventus, arrivata in finale in sei delle ultime sette stagioni, e il 4,50 dell'Inter campione in carica. Più staccate, a 9, Fiorentina e Atalanta.