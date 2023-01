Inter-Atalanta (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity) è il primo quarto di finale in Coppa Italia. Gara secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.



LE ULTIME - Ancora senza gli infortunati Brozovic e Handanovic, Inzaghi fa rifiatare Acerbi, Dimarco, Mkhitaryan e Dzeko: tutti in panchina con Lukaku. Escluso Skriniar, al centro di una trattativa di mercato col PSG. Così come dall'altra parte Demiral, a sua volta nel mirino dell'Inter. Gasperini deve fare a meno di Palomino e Zappacosta. Hojlund e Boga partono in vantaggio nei ballottaggi con Zapata e Pasalic.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.



ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All. Gasperini.