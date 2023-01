La partita tra Inter e Atalanta si è giocata sul mercato, con l'intreccio Demiral-Skriniar, mentre stasera l'incrocio è sul campo di San Siro, nel primo quarto di finale di Coppa Italia: Simone Inzaghi vuole difendere il titolo di campione in carica, Gian Piero Gasperini vuole vendicare la sconfitta casalinga subita in campionato. In campo due formazioni notevolmente competitive per quelli che sono gli standard della coppa. Chi vince attenderà in semifinale una tra Lazio e Juventus.



STATISTICHE



Inter e Atalanta si sono già affrontate ai quarti di finale di Coppa Italia nella stagione 2004/05: la formazione milanese vinse sia all’andata che al ritorno senza subire gol. In generale, sono due i confronti a eliminazione diretta tra le due squadre e l’Inter ha sempre superato il turno (1967/68 e 2004/05).



L’Inter disputa un quarto di finale di Coppa Italia per la nona stagione consecutiva: nelle ultime tre occasioni i nerazzurri hanno raggiunto la semifinale dopo essere stati eliminati in tutte le tre precedenti.



L’Atalanta può raggiungere la semifinale di Coppa Italia per la quarta volta negli ultimi sei anni (2017/18, 2018/19 e 2020/21), tante volte quante in tutte le precedenti partecipazioni alla competizione dal 1935.