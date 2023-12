L’Inter, detentrice del titolo da due edizioni, scende in campo per gli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, grande sorpresa di questa prima parte di stagione e capace di centrare il pari a San Siro nella gara di campionato. Per gli esperti a spuntarla dovrebbero essere però i nerazzurri, avanti a 1,43,, contro il colpo ospite fissato tra 6,70 e 7. Nel mezzo, a 4,50, un altro segno «X» che porterebbe le due squadre ai tempi supplementari. Più equilibrio in quota con il Goal, come nell’ultimo scontro diretto, in ritardo a 1,90 sul No Goal proposto a 1,80. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, il 2-2, stesso finale della gara di ottobre e dell’ultimo precedente in Coppa Italia datato 2017, vale 19 volte la posta mentre in pole per i bookie c’è l’1-0 a 6. Simone Inzaghi cerca reti pesanti anche dagli attaccanti di “scorta”: si gioca a 2,35 il gol dell’ex di Marko Arnautovic, seguito da Alexis Sanchez a 3, mentre tra gli ospiti aria di derby per Alexis Saelemaekers, a caccia del primo centro con la nuova maglia visto a 8.