Inter-Bologna (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e Mediaset Infinity) è una gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia. Arbitra La Penna, assistito da Cecconi e Zingarelli con Giua quarto uomo, Serra e Mazzoleni al Var. Si gioca in gara secca: in caso di parità dopo i 90 minuti, si disputeranno i tempi supplementari e poi eventualmente si andrà ai calci di rigore. Chi passa il turno ai quarti di finale trova la Fiorentina, che ha eliminato il Parma ai rigori.



LE ULTIME - Ancora senza de Vrij, Dumfries, Cuadrado e Sanchez, Inzaghi fa rifiatare Sommer, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram. In panchina anche Pavard e Sensi, che scalpitano per entrare a gara in corso.

Dall'altra parte Thiago Motta lancia dall'inizio l'ex nerazzurro Fabbian. Ancora assenti gli infortunati Soumaoro, Karlsson e Orsolini. In panchina Skorupski, Posh, Calafiori, Freuler, Saelemaekers e Ferguson.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All. Simone Inzaghi.



BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumí, Kristiansen; Aebischer, El Azzouzi; Ndoye, Fabbian, Lykogiannis; Zirkzee. All. Thiago Motta.