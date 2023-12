Proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di scena questa sera, alle ore 21, nel palcoscenico dello stadio San Siro, la vincitrice della scorsa edizione. L’Inter di Simone Inzaghi si prepara a ospitare la sorpresa di questo campionato di Serie A, il Bologna di un ex come Thiago Motta, attualmente in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. Prima sfida nella competizione nazionale per i nerazzurri (che arrivano dal successo contro la Lazio), mentre i rossoblù affrontano la loro 3ª sfida, dopo aver sconfitto Cesena e Verona – entrambe per 2-0 -.