Prosegue il programma degli ottavi di Coppa Italia, a San Siro si gioca Inter-Cagliari: fischio d'inizio ore 20.45, arbitra Daniele Chiffi, di seguito gli episodi da moviola.





h. 20.45 INTER-CAGLIARI - Chiffi (Paganesi-Imperiale, IV Marini, VAR Di Paolo, AVAR Lo Cicero)



PRIMO TEMPO



28' - L'Inter reclama un calcio di rigore: tocco con il braccio di Lykogiannis sul cross di Lazaro, l'arbitro lascia proseguire e il VAR non interviene. Decisione dubbia.



22' - Regolare il gol di Borja Valero: dubbi sulla posizione di partenza di Lukaku sul cross di Barella, il VAR conferma che è tutto regolare.



11' - Annullato il raddoppio dell'Inter: Chiffi cancella il gol per fuorigioco di Lukaku sul cross di Dimarco e il VAR conferma la decisione dell'arbitro, il belga si trova in posizione di partenza irregolare per pochi centimetri.