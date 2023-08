La Coppa Italia 2023/24 entra nel vivo con 16 partite distribuite in quattro giorni, da venerdì 11 a lunedì 14 agosto. Si tratta dei trentaduesimi, mentre le prime 8 teste della Serie A entreranno in scena per gli ottavi il 6 e 20 dicembre. I quarti si giocheranno il 31 gennaio 2024, le semifinali il 3 e 24 aprile (andata e ritorno), la finale il 15 maggio. Le quote antepost danno l’Inter campione in carica favorita per la vittoria della manifestazione a 4.00 volte la posta, con Napoli e Juventus prime alternative a 4.50. Vicine il Milan a 6.50, la Roma a 8.00 e la Lazio a 10.00, mentre si sale di quota con l’Atalanta (a 15.00) e la Fiorentina che ci riprova dopo la finale persa nella passata stagione ed è bancata a 20.00. In campo a cominciare da oggi per i trentaduesimi anche le squadre della Serie A, che partono favorite nei pronostici della vigilia: oggi tocca all’Udinese contro il Catanzaro (favorita per il passaggio del turno su Betaland a 1.18), al Genoa contro il Modena (liguri avanti a 1.25), oltre a Bologna-Cesena (1 a 1.13) e Frosinone-Pisa (ciociari qualificati a 1.48). Sabato 12 agosto la gara più in bilico è Bari-Parma, con i pugliesi favoriti a 1.74, l’Empoli è a 1.29 contro il Cittadella, il Verona aspetta l’Ascoli per un segno 1 a 1.25, mentre il testa a testa tra Cagliari e Palermo potrebbe chiudersi a favore dei sardi, a 1.33. Quattro appuntamenti anche per domenica 13 agosto. Salernitana-Ternana («1» a 1.22), Cosenza-Sassuolo («2» a 1.25), Lecce-Como («1» a 1.29) e Monza-Reggiana («1» a 1.16). Lunedì 14 agosto l’ultimo giro e anche per le quattro gare restanti c’è ampio scarto nei pronostici. In Cremonese-Crotone l’«1» è a 1.20, la Sampdoria è favorita contro il Sudtirol a 1.39, lo Spezia dovrebbe passare il turno ai danni del Venezia («1» 1.39), infine il Torino è a 1.11 contro la Feralpisalò.